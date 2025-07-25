【加州新聞】沙加緬度珠寶店發生集體搶劫案 損失價值百萬珠寶金飾（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

首府沙加緬度一間珠寶店在7月初發生一宗集體搶劫案，損失約價值100萬美元珠寶金飾，警方拘捕了一名東灣奧克蘭（屋崙）男子，仍有多名疑犯在逃。

事發於7月6日下午1時左右，在沙加緬度位於Stockton Boulevard夾Orange Ave一間珠寶店發生搶劫案。

根據沙加緬度縣警發佈的案發閉路電視片段，至少8名蒙面匪徒持鐵鎚和膠袋入內洗劫，他們打破玻璃櫃，搶走價值約100萬美元的珠寶金飾。

警員到達現場前，多名涉案匪徒分別登上兩輛白色的汽車逃走。

警方相信其中一人在店內假扮成顧客，另外一人在進入珠寶店時，向一名保安員噴胡椒噴霧，當時該名保安正控制出入口，而第9名匪徒則負責把店門撐開。

劫案發生時，店內有多名顧客和員工，事件中無人受傷。

警方於週三宣佈鎖定案中主腦為奧克蘭居民，30歲男子Leo Smith，已經在Hayward將他逮捕，並在他的車上發現一把上了膛的槍。

警方指，Smith正處於緩刑期間，他將被控重犯非法持有槍械罪和搶劫等罪名，本案仍有多名劫匪在逃，警方呼籲目擊者提供資料協助破案。

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