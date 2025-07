【加州新聞】沙加緬度珠寶店發生集體搶劫案 損失價值百萬珠寶金飾（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

首府沙加緬度一間珠寶店在7月初發生一宗集體搶劫案,損失約價值100萬美元珠寶金飾,警方拘捕了一名東灣奧克蘭(屋崙)男子,仍有多名疑犯在逃。

事發於7月6日下午1時左右,在沙加緬度位於Stockton Boulevard夾Orange Ave一間珠寶店發生搶劫案。

根據沙加緬度縣警發佈的案發閉路電視片段,至少8名蒙面匪徒持鐵鎚和膠袋入內洗劫,他們打破玻璃櫃,搶走價值約100萬美元的珠寶金飾。

警員到達現場前,多名涉案匪徒分別登上兩輛白色的汽車逃走。

警方相信其中一人在店內假扮成顧客,另外一人在進入珠寶店時,向一名保安員噴胡椒噴霧,當時該名保安正控制出入口,而第9名匪徒則負責把店門撐開。

劫案發生時,店內有多名顧客和員工,事件中無人受傷。

警方於週三宣佈鎖定案中主腦為奧克蘭居民,30歲男子Leo Smith,已經在Hayward將他逮捕,並在他的車上發現一把上了膛的槍。

警方指,Smith正處於緩刑期間,他將被控重犯非法持有槍械罪和搶劫等罪名,本案仍有多名劫匪在逃,警方呼籲目擊者提供資料協助破案。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。