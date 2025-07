【灣區新聞】舊金山金門公園附近Panhandle地區可負擔長者公寓接受申請

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)金門公園附近Panhandle地區一棟可負擔長者公寓接受申請,租金是住戶收入的三份一。

由非牟利機構Mercy Housing管理的Mercy Terrace長者公寓,座落於Baker街333號夾Fell街,現在有18個單位開放接受申請,其中包括六個開放式單位studio,以及十二個一睡房單位,這棟房屋為長者而設,適合一個人到三個人的住戶,申請的住戶必須最少有一人年滿62歲。

有收入限制,一人住戶每月收入不可超過5641元,年收入上限是67700元,兩人家庭月入不能超過6450元,年收入不超過77400元,租金是住戶總收入的三成。

這個地點鄰近金門公園,有洗衣房、花園以及可舉行活動和用餐的大廳,這棟建於1983年的大樓,有古典建築設計特色,總共有158個單位,現在有18個單位可供申請。

額滿後,其他符合資格但今次抽不中的申請人,將列入輪候名單,總共有496個輪候名額。

申請截止日期是8月15日下午5時,詳情可瀏覽:https://housing.sfgov.org/listings/a0W7y000004QBojEAG

