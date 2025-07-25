【灣區新聞】San Mateo縣將舉辦災難應對講座 有中文講解環節

【KTSF 黃恩光報導】

中半島San Mateo縣即將舉辦活動，宣導如何準備應對災難，到時有用中文講解的環節。

大家知不知道如何在緊急情況下煮食呢？又會不會正確地使用滅火筒？San Mateo縣8月2日星期六，將會在San Mateo會展中心舉行一年一度的“災害準備日”，時間是上午10點至下午2點，免費入場，到時有專人講解多種應急方法。

而用中文講解的環節，包括如何準備逃生包，儲備好應急食物、食水和用品，在緊急關頭可以隨身拿走逃到安全的地方。

家裡突然著火怎麼辦呢？有專人示範正確使用滅火筒。

災難發生的時候，難免會有人受傷，這日的活動會教大家如何止血，以及CPR心肺復甦法。

會場設有兒童樂園，有做手工，講故事時間，小朋友又可以動手裝飾枕頭套。

活動不需預約，查詢詳情，請點擊：https://www.smcgov.org/media/155062/download?inline=

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