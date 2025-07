【灣區新聞】San Mateo縣將舉辦災難應對講座 有中文講解環節

【KTSF 黃恩光報導】

中半島San Mateo縣即將舉辦活動,宣導如何準備應對災難,到時有用中文講解的環節。

大家知不知道如何在緊急情況下煮食呢?又會不會正確地使用滅火筒?San Mateo縣8月2日星期六,將會在San Mateo會展中心舉行一年一度的“災害準備日”,時間是上午10點至下午2點,免費入場,到時有專人講解多種應急方法。

而用中文講解的環節,包括如何準備逃生包,儲備好應急食物、食水和用品,在緊急關頭可以隨身拿走逃到安全的地方。

家裡突然著火怎麼辦呢?有專人示範正確使用滅火筒。

災難發生的時候,難免會有人受傷,這日的活動會教大家如何止血,以及CPR心肺復甦法。

會場設有兒童樂園,有做手工,講故事時間,小朋友又可以動手裝飾枕頭套。

活動不需預約,查詢詳情,請點擊:https://www.smcgov.org/media/155062/download?inline=

