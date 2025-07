【灣區新聞】聖荷西商廈縱火案亞裔男子亡 女疑犯承認控罪

【KTSF】

南灣聖荷西市一幢商業大廈早前發生縱火案,導致一名亞裔男子死亡,涉嫌縱火的女疑犯,週四突然在庭上承認非蓄意殺人和縱火罪。

35歲女疑犯Yessenia Estrada週四在Santa Clara縣高等法院承認控罪,這次是她第二次出庭,首次出庭是上週五,但因為法庭要求她接受心理評估,聆訊被押後。

案發在7月13日凌晨近4時,警方接報指,位於北27街200號路段一幢商廈發生火警,51歲亞裔男子Christopher Tran被發現死亡。

控方與辯方律師對法官稱,女疑犯認罪,完全是出於她的意願,並不附帶任何認罪協議。

火警發生後,在場的消防員和警方很快斷定事件涉及縱火,當時Tran的家人告訴當局,Tran當時應該在建築物內,因為他的汽車泊在外面,手機訊號也在火場。

但由於發生火警後,建築物結構不穩定,消防員未能即時入內搜索,至翌日尋回他的屍體。

警方是根據閉路電視的片段,確定Estrada是縱火疑犯,有目擊證人對警方稱,在火警發生前,聽到Estrada高喊所有人去死。

有證人稱,她居住在泊在街上的白色客貨車中,平日常在商廈外出沒。

根據被告面臨的控罪,以及她曾有犯罪前科,曾犯下車禍後不顧而去和藏毒等罪,犯案時也正在假釋中,加上死者是無辜遇害,被告可能被判入獄9年,但真正的刑期將由法官定奪。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。