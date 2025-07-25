【灣區新聞】聖荷西商廈縱火案亞裔男子亡 女疑犯承認控罪

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南灣聖荷西市一幢商業大廈早前發生縱火案，導致一名亞裔男子死亡，涉嫌縱火的女疑犯，週四突然在庭上承認非蓄意殺人和縱火罪。

35歲女疑犯Yessenia Estrada週四在Santa Clara縣高等法院承認控罪，這次是她第二次出庭，首次出庭是上週五，但因為法庭要求她接受心理評估，聆訊被押後。

案發在7月13日凌晨近4時，警方接報指，位於北27街200號路段一幢商廈發生火警，51歲亞裔男子Christopher Tran被發現死亡。

控方與辯方律師對法官稱，女疑犯認罪，完全是出於她的意願，並不附帶任何認罪協議。

火警發生後，在場的消防員和警方很快斷定事件涉及縱火，當時Tran的家人告訴當局，Tran當時應該在建築物內，因為他的汽車泊在外面，手機訊號也在火場。

但由於發生火警後，建築物結構不穩定，消防員未能即時入內搜索，至翌日尋回他的屍體。

警方是根據閉路電視的片段，確定Estrada是縱火疑犯，有目擊證人對警方稱，在火警發生前，聽到Estrada高喊所有人去死。

有證人稱，她居住在泊在街上的白色客貨車中，平日常在商廈外出沒。

根據被告面臨的控罪，以及她曾有犯罪前科，曾犯下車禍後不顧而去和藏毒等罪，犯案時也正在假釋中，加上死者是無辜遇害，被告可能被判入獄9年，但真正的刑期將由法官定奪。

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