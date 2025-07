【灣區新聞】奧克蘭港務局通過將奧克蘭國際機場改名為「奧克蘭舊金山海灣機場」

【KTSF 朱慧琪報導】

奧克蘭(屋崙)港務局宣佈,一致通過將奧克蘭國際機場正式改名為「Oakland San Francisco Bay Airport」,「奧克蘭舊金山(三藩市)海灣機場」,並即時生效。

奧克蘭港務局委員會週四下午就機場改名進行第二輪投票,並一致通過將機場正式改名為「Oakland San Francisco Bay Airport」,「奧克蘭舊金山海灣機場」,即日起生效,至於機場三字代碼OAK將維持不變。

港務局表示,此舉旨在提升機場於灣區的能見度,吸引更多旅客選擇飛往奧克蘭,進一步帶動市內及區內經濟。

去年4月,奧克蘭國際機場曾計劃改名「舊金山海灣奧克蘭國際機場」,舊金山國際機場反對,認為會令旅客造成混淆的同時,亦利用了舊金山的聲譽,引發了一場訴訟。

舊金山市政府入稟控告對方侵權,法院於同年11月下令暫停使用該名稱。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。