美國新墨西哥大學週五凌晨發生槍擊案,造成一死一傷,警方拘捕一名疑犯,他的犯案動機仍在調查中。

位於Albuquerque市的新墨西哥大學警方週五凌晨3點左右接報,指有人在校園內向Casas del Rio學生公寓連開多搶。

警方到場後發現兩人中槍,當中一人死亡,另外一人受傷,沒有生命危險,警員將傷者送往當地醫院救治。

槍手在案發後逃走,警方相信槍手犯案後,有可能仍在校内,所以一度要求學生和教職員就地躲避,大學封閉將近一天後重開。

在案發約12小時後,Valencia縣警方宣佈週五下午約兩時半,在Los Lunas市拘捕一名疑犯。

