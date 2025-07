【KTSF】

根據國土安全部發言人週三公佈的數據,自特朗普總統再次上任以來,當局已驅逐了約15萬人。

在特朗普2.0的第一年,當局會驅逐多達30萬非法移民,這將是自奧巴馬政府以來,驅逐出境人數最多的一次,但這個數字還遠遠達不到特朗普設定的一年遣返100萬人的目標。

這些數據公佈之際,聯邦移民官員正面臨政府的壓力,要求他們加強移民執法。

