【加州新聞】加州法律要求居民買子彈須背景審查 聯邦第九巡迴上訴法院裁定無效

【KTSF 朱慧琪報導】

加州法律要求居民購買子彈必須接受背景審查,現在這項法律被聯邦第九巡迴上訴法院裁定無效,這個對州府強化槍械管制的行動構成重大打擊。

2015年,San Bernardino縣一間辦公室發生大規模槍擊案,造成16人死亡,包括兩名槍手,2016年加州選民通過63號提案,要求購買子彈須進行背景審查。

史丹福大學法律教授 John Donohue說:「對我來說這很奇怪,兩名聯邦法官的判決,不僅推翻了州議會立法,亦否定了加州選民的意願。」

學者認為法例合理,因為去年約有四十萬支槍被盜。

Donohue說:「槍支經常被偷,原因是槍主經常將槍留在未上鎖的車內,若能在購買子彈時設限,能夠篩走法律禁止擁槍的人士。」

來自Cloverdale的Bradley Stolfi擁有槍械,他表示支持有理據的槍械法規,但不認同每次買子彈時都需要進行背景審查。

Stolfi說:「購買每支槍時應進行背景審查,程序需徹底,他認為購槍背景審查,等同考駕駛執照,一旦完成程序便可使用。」

Stolfi表示,背景審查應在買槍時進行,無需每次買子彈都再審查,他以考車牌為例子,在得到駕駛執照後,不需要每次加油都再受考核。

他支持提高槍械訓練標準,因槍械與子彈在二百三十多年間已有重大演變。

女說:「我不認為有需要,讓彈匣容量超過10發,雖然這個說法會引起不少朋友不滿。」

第九巡迴法院裁決預料將被上訴,學者關注判決可能被槍械遊說組織引用,進一步來攻擊購槍背景審查政策。

Donohue說:「美國最高法院已表現出在處理此類案件時,願意非常積極地推動第二修正案的應用,很多我以為不會被推翻的法律,實際上都已被推翻。」

