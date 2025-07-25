【加州新聞】加州法律要求居民買子彈須背景審查 聯邦第九巡迴上訴法院裁定無效

【KTSF 朱慧琪報導】

加州法律要求居民購買子彈必須接受背景審查，現在這項法律被聯邦第九巡迴上訴法院裁定無效，這個對州府強化槍械管制的行動構成重大打擊。

2015年，San Bernardino縣一間辦公室發生大規模槍擊案，造成16人死亡，包括兩名槍手，2016年加州選民通過63號提案，要求購買子彈須進行背景審查。

史丹福大學法律教授 John Donohue說：「對我來說這很奇怪，兩名聯邦法官的判決，不僅推翻了州議會立法，亦否定了加州選民的意願。」

學者認為法例合理，因為去年約有四十萬支槍被盜。

Donohue說：「槍支經常被偷，原因是槍主經常將槍留在未上鎖的車內，若能在購買子彈時設限，能夠篩走法律禁止擁槍的人士。」

來自Cloverdale的Bradley Stolfi擁有槍械，他表示支持有理據的槍械法規，但不認同每次買子彈時都需要進行背景審查。

Stolfi說：「購買每支槍時應進行背景審查，程序需徹底，他認為購槍背景審查，等同考駕駛執照，一旦完成程序便可使用。」

Stolfi表示，背景審查應在買槍時進行，無需每次買子彈都再審查，他以考車牌為例子，在得到駕駛執照後，不需要每次加油都再受考核。

他支持提高槍械訓練標準，因槍械與子彈在二百三十多年間已有重大演變。

女說：「我不認為有需要，讓彈匣容量超過10發，雖然這個說法會引起不少朋友不滿。」

第九巡迴法院裁決預料將被上訴，學者關注判決可能被槍械遊說組織引用，進一步來攻擊購槍背景審查政策。

Donohue說：「美國最高法院已表現出在處理此類案件時，願意非常積極地推動第二修正案的應用，很多我以為不會被推翻的法律，實際上都已被推翻。」

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