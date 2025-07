【KTSF 張擎鳳報導】

舊金山(三藩市)金門公園多條車道和行人路,將會封閉一個月,因為一系列夏季演唱會將會在該處舉辦。

8月開始一系列夏季演唱會,將會在金門公園舉行,舊金山市長羅偉表示,這些娛樂活動將會為該處帶來人流和收入。

但附近的居民對此表示非常困擾。

居民Gerry Knezevich說:「收到傳單才知道會舉辦演唱會,它持續這麽久,會在社區造成混亂

由8月1號至3號,金門公園將會有3場Dead and Company演唱會,以慶祝Grateful Dead搖滾樂團成立60週年,之後在週末期間,將會舉行Outside Lands音樂節,隨後在8月15號會有鄉謠歌手Zach Bryan的表演。

