【全國新聞】「鱷魚惡魔島」移民拘留中心已有100名拘留者被驅逐出境

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位於佛羅里達州，俗稱「鱷魚惡魔島」的移民拘留中心，當中100名被驅逐人士，已經乘搭由國土安全部營運的首批航班送到其他國家。

佛羅里達州州長德桑提斯說：「航班會繼續增多，我認為頻率會加快，我認為你會看到人數繼續大幅增加，隨著需求增加，我們可以將這裡的人數擴大到3千人，然後我們就可以設立Camp Blanding，我們準備好了並且能夠做到這一點，我不希望變成非法移民囤積的地方，然後就他們一直在等，我希望一旦非法移民來到這裡，就要立即進行審查和積極遣返。」

德桑提斯指出，首批由國土安全部營運的航班，已將約100名驅逐者，從「鱷魚惡魔島」轉送至其他國家，並指驅逐人數將會大幅上升。

官員透露，目前已有2到3架航班離境，但未有透露目的地。

「鱷魚惡魔島」一直受到外界批評，被指環境惡劣、手段殘酷和不人道。

德桑提斯與其他共和黨官員則指，在大沼澤地興建移民拘留中心，正是為了起到威嚇作用。

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