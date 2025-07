【全國新聞】「鱷魚惡魔島」移民拘留中心已有100名拘留者被驅逐出境

【KTSF】

位於佛羅里達州,俗稱「鱷魚惡魔島」的移民拘留中心,當中100名被驅逐人士,已經乘搭由國土安全部營運的首批航班送到其他國家。

佛羅里達州州長德桑提斯說:「航班會繼續增多,我認為頻率會加快,我認為你會看到人數繼續大幅增加,隨著需求增加,我們可以將這裡的人數擴大到3千人,然後我們就可以設立Camp Blanding,我們準備好了並且能夠做到這一點,我不希望變成非法移民囤積的地方,然後就他們一直在等,我希望一旦非法移民來到這裡,就要立即進行審查和積極遣返。」

德桑提斯指出,首批由國土安全部營運的航班,已將約100名驅逐者,從「鱷魚惡魔島」轉送至其他國家,並指驅逐人數將會大幅上升。

官員透露,目前已有2到3架航班離境,但未有透露目的地。

「鱷魚惡魔島」一直受到外界批評,被指環境惡劣、手段殘酷和不人道。

德桑提斯與其他共和黨官員則指,在大沼澤地興建移民拘留中心,正是為了起到威嚇作用。

