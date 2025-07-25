【灣區新聞】舊金山華埠美食節「Craving Chinatown」公佈票選結果（視頻）

【KTSF 蕭永耀報導】

舊金山（三藩市）華埠美食節「Craving Chinatown」公佈今年票選結果，本屆活動於7月12日在天后廟街舉行，吸引過千民眾參與，品嚐36間本地餐廳的地道美食。

2025舊金山華埠美食節由社區青年中心主辦，聯同市政府經濟及勞動力發展辦公室，以及安老自助處協辦，旨在推廣華埠獨特的飲食文化，並支持本地餐飲業者。

當天共有36家商戶參加，提供從傳統小食到創新佳餚的多樣選擇，吸引大量居民與遊客到場投票。

活動共收到703張有效票，並由23位民選官員、政府部門、媒體及社區領袖組成的評審團投票。

最終，地鐵站香港奶茶甜品的麻油手撕雞，摘下最想試的前菜第一名，而台山風味餐廳的臘味排骨煲仔飯，則獲得最想試的主菜第一名。

此外，下列三間商戶亦獲得本次評選的優勝獎（排名不分先後）：

V Cafe – 香脆鮮蝦天婦羅

西安手拉麵餃子館 – 紅油抄手

嘉頓餅家 – 核桃酥 + 雞仔餅

而獲得本次評選優勝獎的三間主菜商戶分別為（排名不分先後）：

寶興燒臘-雞腿粗麵

萬壽宮-明爐燒鴨飯

有米酸奶-午餐肉煎蛋三文治

主辦單位特別指出，奪得第一名的商戶，將獲頒由市經濟及勞動力發展辦公室提供的1,500元餐飲採購訂單，進一步支持和肯定華埠本地的餐飲業發展。

透過美食票選活動，主辦方希望持續吸引更多人走進華埠，探索地道風味，並促進社區經濟的長遠發展。

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