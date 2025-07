【KTSF】

總統特朗普週四簽署法案,取消90億元涉及對外援助和公共廣播的撥款。

取消撥款的主要是特朗普政府效率部針對的外國援助項目計劃,其中撤銷的約有11億元是給予公共廣播的撥款,用來資助營運NPR和PBS兩大廣播系統,大部份這些撥款是服務全美超過1,500間地方公共電台及電視台。

白宮指公共媒體廣播存在政治偏見,提供撥款是沒有必要的開支,但代表偏遠選區的國會議員就關注,可能會導致一些公共廣播媒體要關閉。

對於削減外援撥款,白宮表示對美國的納稅人有利,其他國家可以伸出援手,應對人道危機。

