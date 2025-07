【全國新聞】哥倫比亞大學同聯邦政府達和解 被凍結撥款將逐步恢復發放

【KTSF 張擎鳳報導】

哥倫比亞大學宣佈同聯邦政府達成和解,而校方被凍結的聯邦撥款將會逐步恢復發放。

在今次的和解中,哥倫比亞大學並未承認有做出不當行為,但根據校方就多項聯邦調查達成的和解協議條款,該調查涉及其違反反歧視法。

之前哥倫比亞大學、哈佛大學以及麻省理工學院等三大專上學府的校長,被傳召到國會接受議員的質詢,交代他們校園內的聲援巴勒斯坦與哈馬斯示威活動以及反猶言行,隨後哥倫比亞大學與哈佛大學的校長先後辭職,而特朗普政府就繼續調查,並凍結有關的聯邦撥款。

哥倫比亞大學同意在三年內,向政府支付2億元的和解金,並額外支付2,100萬元,就美國平等就業機會委員會的調查達成和解,以換取聯邦政府恢復對該大學的幾十億元撥款。

哥倫比亞大學表示,該協議還將春季時宣布的一些政策變化,納入校方的法典之中。

自和解協議宣布以來,哥倫比亞大學代理校長Claire Shipman,將聯邦資金凍結一事,定義為對校方的生存攸關,必須解決,她為校方決定達成這項協議而辯護。

Shipman說:「這並未越過我們設定的紅綫,它保護了我們的學術健全,是必要之舉,其次是它重設我們與聯邦政府的關係,在資助研究方面,這對哥大不僅關乎錢,也關乎科學,關乎治癒癌症,關乎突破界限的尖端科學,真正造福國家和人類,極其重要。」

哥倫比亞大學代理校長强調,特朗普總統並未介入這場談判,但是就知道談判的細節。

