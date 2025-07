【灣區新聞】舊金山華埠白蘭站全新大型玻璃藝術裝置揭幕（視頻）

【KTSF 蕭永耀報導】

舊金山(三藩市)華埠白蘭站全新大型玻璃藝術裝置正式揭幕,透過歷史與當代圖像交織,向華埠的文化與移民歷史致敬,這是中央地鐵公共藝術計劃的重要一環,為這個歷史悠久的社區增添新風貌。

這件名為《到來 Arrival》的公共藝術作品,由國際知名藝術家新居富江創作,首階段於2025年完成安裝,佔地約700平方英尺。

藝術作品安裝在華盛頓街與士德頓街交界的Muni白蘭地鐵站外,包括描繪加州海岸與舊金山灣區,象徵亞洲移民踏上美國土地的歷史門戶。

作品也融入園林意象與花卉圖案,代表社區的生機與對新家園的期盼,背景交織著街道地圖、城市圖與世界地圖,將華埠文化置於全球脈絡中。

這項藝術計劃由舊金山藝術委員會與市交通局合作推動,屬中央地鐵公共藝術計劃的一部份,預算57.1萬元,資金來自「藝術增益條例」,由市政交通工程與新建設施撥出建築總成本2%作為公共藝術基金。

第二階段預計於2026年初安裝於地鐵月台,屆時將新增兩幅以「天圓地方」概念設計的玻璃牆畫,分別描繪華埠從淘金潮時代到現代的歷史影像。

透過今次展覽,市府希望讓公共交通空間,成為展現社區歷史與多元文化的窗口,也讓更多市民與遊客在日常生活中感受藝術的力量。

