【全國新聞】聯邦法官第三度阻止特朗普政府終止「雙非」初生兒自動成為美國公民

【KTSF 朱慧琪報導】

聯邦法官第三度頒令,阻止特朗普政府終止「雙非」初生兒自動成為美國公民。

最新頒佈禁令的是波士頓聯邦法官Leo Sorokin,是自6月聯邦最高法院作出關鍵裁決以來,聯邦地區法庭針對,該項總統行政命令而發布的第三次後續的全國禁令。

法官Leo認為,聯邦法庭向十多個州頒布的臨時禁制令,阻止該總統行政命令,在全國執行依然有效,這個是符合聯邦最高法院判決中的例外條款,該判決限制了聯邦地區法院發出全國性禁令的權力,但就留下後路,認為如果是全國性的集體訴訟則作別論。

美國公民自由聯盟馬上提出全國集體訴訟,並立即得到聯邦地區法官的批准,在其之前22個民主黨主導的州,還有民權團體與個人分別提出憲法訴訟,指特朗普總統的行政命令,不准許在2月19號在美國出生的「雙非」初生兒自動成為美國公民,違反了憲法第十四修正案所保障的權利。

所謂雙非是指父母都是非公民,或非永久合法居民,目前憲法訴訟未有裁決,但日前聯邦第九巡迴法院一個三人合議庭就認同原訴一方所指的違憲論,一般預期憲法官司最終會打到聯邦最高法院。

