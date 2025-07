【KTSF 朱慧琪報導】

美國6月份樓價升至破紀錄新高,但房屋銷售量則下滑。

美國全國房地產經紀人協會週三發表報告指,6月份美國二手樓中位價較去年同期上升2%,為43.5萬,創歷史新高。

但同時,6月份美國二手樓的銷售,下滑至去年9月以來的最低水平,6月份現樓銷售經季節性調整後約393萬間,較5月下降2.7%,與去年6月份相比則持平。

根據FactSet的數據,最新房屋銷售量,低於經濟學家預期的401萬間,樓價連續第24個月呈年增長。

全國房地產經紀人協會表示,由於持續的按揭貸款高利率,令很多買家卻步,但如果利率在今年下半年下降,協會預計有利房屋銷售回升。

