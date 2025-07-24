【灣區新聞】漢堡快餐連鎖店In-N-Out即將在南舊金山開分店（視頻）

【KTSF 李嘉怡報導】

漢堡快餐連鎖店In-N-Out行政總裁本週澄清關於搬家到田納西州的決定，並非要關閉在加州的總部以及連鎖店，此外，In-N-Out也即將開辦在南舊金山（南三藩市）的第一間分店。

計劃中的In-N-Out快餐店，位於El Camino Real 932號和972號，這裡原本是一間Burger King連鎖快餐店，目前已經空置，還有另外一棟混合用途樓宇，兩棟建築物將會被清拆。

The Daily Journal報導，南舊金山規劃委員會一致通過In-N-Out在這裡開分店的計劃，新店面積接近四千平方呎，室內和戶外用餐區域可容納112人，該公司仍在申請許可證，預計施工將耗時約八個月。

In-N-Out在加州起家，有77年歷史，現任行政總裁Lynsi Snyder是創辦人Harry Snyder的孫女。

Lynsi Snyder最近在一個播客節目中透露，在加州養家很困難，因此她和家人計劃搬到田納西州，她的言論引發了不少輿論的反對，有社交媒體用戶堅稱，In-N-Out為加州特有，也有人在In-N-Out推出的夏日產品的帖文底下發出反對的評論。

Snyder今個星期在Instagram和Facebook社交媒體上發佈一條三分鐘的視頻，強調In-N-Out的總部會繼續留在加州，公司計劃兼顧加州的業務，同時會在東南部的田納西州建立新的辦公室。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。