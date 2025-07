【灣區新聞】漢堡快餐連鎖店In-N-Out即將在南舊金山開分店（視頻）

【KTSF 李嘉怡報導】

漢堡快餐連鎖店In-N-Out行政總裁本週澄清關於搬家到田納西州的決定,並非要關閉在加州的總部以及連鎖店,此外,In-N-Out也即將開辦在南舊金山(南三藩市)的第一間分店。

計劃中的In-N-Out快餐店,位於El Camino Real 932號和972號,這裡原本是一間Burger King連鎖快餐店,目前已經空置,還有另外一棟混合用途樓宇,兩棟建築物將會被清拆。

The Daily Journal報導,南舊金山規劃委員會一致通過In-N-Out在這裡開分店的計劃,新店面積接近四千平方呎,室內和戶外用餐區域可容納112人,該公司仍在申請許可證,預計施工將耗時約八個月。

In-N-Out在加州起家,有77年歷史,現任行政總裁Lynsi Snyder是創辦人Harry Snyder的孫女。

Lynsi Snyder最近在一個播客節目中透露,在加州養家很困難,因此她和家人計劃搬到田納西州,她的言論引發了不少輿論的反對,有社交媒體用戶堅稱,In-N-Out為加州特有,也有人在In-N-Out推出的夏日產品的帖文底下發出反對的評論。

Snyder今個星期在Instagram和Facebook社交媒體上發佈一條三分鐘的視頻,強調In-N-Out的總部會繼續留在加州,公司計劃兼顧加州的業務,同時會在東南部的田納西州建立新的辦公室。

