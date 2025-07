【國際新聞】俄羅斯墜機事故 當局指無人生還

【有線新聞】

俄羅斯一架載有約50人的客機,在接近中國邊境的遠東地區墜毀,當局指機上無人生還。中國駐哈巴羅夫斯克總領事館則指機上有一名中國公民。中國國家主席習近平向俄羅斯總統普京致慰問電。

客機墜毀前在附近上空盤旋,有人拍下了情況。墜機現場林木茂盛,難以看清楚地面情況,其中一處冒出大量濃煙,救援隊伍飛近後才看到地面的殘骸。

當局派出過百人到場搜救善後,調動約20架飛機和直升機等。

失事的安加拉航空安-24RV客機當地周四下午近1時,由黑龍江黑河附近的阿穆爾州首府布拉戈維申斯克,即海蘭泡出發,前往同州西北面500多公里的滕達,接近目的地時突然從雷達消失,與機場控制塔失去聯絡。機上有43名乘客,包括5名兒童,另外有6名機組人員,事發時能見度低,機組人員可能在準備降落時出錯。

飛機登記資料顯示機齡已有49年,2018年由另一間公司營運時曾涉及一宗降落時撞向地面設施的事故,令機翼受損,24名乘客未有大礙。

