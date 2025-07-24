【灣區新聞】日本超市Osaka Marketplace將在Foster City開設第三間分店（視頻）

July 24, 2025 新聞, 灣區新聞, 華人社區, 熱點關注

【KTSF 朱慧琪報導】

日本超市Osaka Marketplace即將在中半島Foster City開設第三間分店。

Osaka Marketplace即將開設第三間分店，新店選址在中半島Foster City的Edgewater Place購物中心，前身為Lucky超市，佔地約35,000平方呎，預計11月開幕。

Osaka Marketplace現時在灣區有兩間分店，包括位於Fremont和Pleasant Hill。

Osaka Marketplace以日本和亞洲商品為主，包括新鮮海產、即食便當和日常食品。

東主Kazuhiro Takeda表示，期待為Foster City帶來正宗的日本購物體驗，並與社區一同分享文化與味道。

這間新店距離擁有日本裔歷史的San Mateo不遠，也是灣區亞洲超市迅速擴張的一部份，其他亞洲超市的新店包括Daly City的韓國超市Jagalchi、Emeryville的Tokyo Central、San Jose的T&T大統華超市，及Dublin的韓國超市H Mart。

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