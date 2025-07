【灣區新聞】日本超市Osaka Marketplace將在Foster City開設第三間分店（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

日本超市Osaka Marketplace即將在中半島Foster City開設第三間分店。

Osaka Marketplace即將開設第三間分店,新店選址在中半島Foster City的Edgewater Place購物中心,前身為Lucky超市,佔地約35,000平方呎,預計11月開幕。

Osaka Marketplace現時在灣區有兩間分店,包括位於Fremont和Pleasant Hill。

Osaka Marketplace以日本和亞洲商品為主,包括新鮮海產、即食便當和日常食品。

東主Kazuhiro Takeda表示,期待為Foster City帶來正宗的日本購物體驗,並與社區一同分享文化與味道。

這間新店距離擁有日本裔歷史的San Mateo不遠,也是灣區亞洲超市迅速擴張的一部份,其他亞洲超市的新店包括Daly City的韓國超市Jagalchi、Emeryville的Tokyo Central、San Jose的T&T大統華超市,及Dublin的韓國超市H Mart。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。