【灣區新聞】日本超市Osaka Marketplace將在Foster City開設第三間分店（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

日本超市Osaka Marketplace即將在中半島Foster City開設第三間分店。

Osaka Marketplace即將開設第三間分店，新店選址在中半島Foster City的Edgewater Place購物中心，前身為Lucky超市，佔地約35,000平方呎，預計11月開幕。

Osaka Marketplace現時在灣區有兩間分店，包括位於Fremont和Pleasant Hill。

Osaka Marketplace以日本和亞洲商品為主，包括新鮮海產、即食便當和日常食品。

東主Kazuhiro Takeda表示，期待為Foster City帶來正宗的日本購物體驗，並與社區一同分享文化與味道。

這間新店距離擁有日本裔歷史的San Mateo不遠，也是灣區亞洲超市迅速擴張的一部份，其他亞洲超市的新店包括Daly City的韓國超市Jagalchi、Emeryville的Tokyo Central、San Jose的T&T大統華超市，及Dublin的韓國超市H Mart。

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