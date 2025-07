【灣區新聞】奧克蘭華埠富興中心一間珠寶店發生盜竊案

【KTSF 李嘉怡報導】

東灣奧克蘭(屋崙)華埠週四凌晨有一間珠寶行被賊人開車撞入。

位於奧克蘭華埠富興中心Webster街夾9街,街角位置的生生珠寶行,在週四凌晨兩點半左右,被一輛黑色的四門小型轎車撞入店內,店家懷疑是入室爆竊。

屋崙華商基金會主席陳錫澎透露,類似事件不止一宗。

今次並非奧克蘭華埠第一次發生珠寶行被車撞入的事件,五年前因George Floyd事件而引發全國各地騷亂時,這裡曾經發生過類似事件。

週四早上11點半左右,這間珠寶行門前有裝修師傅,已經將部份損壞的地方釘上木板,珠寶行負責人張先生正在店內盤點損失。

生生珠寶行負責人張先生說:「賊人用一輛車輛撞了入來,是一輛小型車輛,撞爛了櫥窗、玻璃,連同鐵門也被撞倒塌,所幸的就是他們進不去裡面,而且裡面也沒有東西給他們拿。」

案發後,奧克蘭警方打電話通知張先生,張先生大約凌晨3點趕回店鋪,但他表示,警方到達時,匪徒已經逃離現場,只剩下涉事的車輛也被警方拖走了。

張先生已經將監控錄像交給警方配合調查,他透露,從監控畫面中,見到有大約四至五名匪徒,初步預計目前的損失是被毀壞的鐵門、櫥窗、玻璃,還有店內靠近門口的展示櫃,具體的損失物品以及金額仍在清算。

張先生也表示,這次事件是他開舖二十多年以來,第一次在這間店發生,由於之前擔心治安問題,他已經將營業時間縮減到每日只開門五小時,他預計大約需要一個月時間裝修店鋪才能重新營業。

張先生說:「不多不少感到不安全,任何地方都有,所以也避無可避,當然難過,又要損失一筆財物,又不能做生意,所以都很灰心。」

距離生生珠寶行半條街的位置,即是富興中心的一樓設有保安室,辦公時間是24小時週一到週日。

富興中心的商戶表示,最近小偷小摸的事件有所減少。

富興中心商戶梁女士說:「其實最近的治安我覺得改善了,但是近期大型的搶劫,我覺得是有組織的人來做,並不是小賊,我覺得小賊減少了很多。」

屋崙華商基金會主席陳錫澎表示會同警方溝通,要求在華埠增派夜間巡警。

當局呼籲民衆,如果知道案件有關信息,可致電 (510) 238-3951聯絡警方。

