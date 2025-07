【全國新聞】白宮邊境專員Tom Homan稱移民局人員將大舉在民主黨主導城市執法

【KTSF 張擎鳳報導】

特朗普政府的邊境專員Tom Homan表示,移民執法人員將會大舉在民主黨主導的城市採取行動,聯邦國土安全部獲得國會撥款,在未來四年有1400億元,可以用來對付非法移民及加強邊界安全。

白宮的邊境專員Tom Homan本週一與司法部長諾姆聯合見記者,事情涉及一個休班海關人員週六晚在紐約曼哈頓公園遭搶劫,諾姆透露,兩人上前搶劫那名海關人員與其朋友,遭到海關人員開槍還擊,兇徒之一受傷被捕,他是來自多明尼加的無證客。

諾姆說:「毫無理由讓世上如此人渣,在紐約通街走,他在紐約四次被捕,就因為市長的政策,與紐約市的庇護政策,他獲得釋放再去傷害市民。」

諾姆透露,那名海關人員也受重傷,仍在為生命搏鬥。

Homan慶幸那名海關人員誓言,移民執法人員將會大舉在紐約市採取執法行動。

他說其他包庇非法移民的城市,也會面對同樣的執法行動,這些城市會見到最不想見的場面出現,就是有更多的ICE移民執法人員,出現在各處社區、在工場,而被拘留的非法居留者,如果同其他無證客在一起,其他無證客也會被捕。

USAToday報導指,因為白宮一再點名批評洛杉磯、丹佛、波士頓等庇護城市拒絕協助移民執法人員拘捕無證客,Homan揚言要將那些違抗特朗普命令的民選地方官員也捉拿。

但移民權益團體則認為,這樣加強執法,到頭來只會帶來更高的違反民權風險,更可能觸發暴力衝突,比如上個月洛杉磯的騷亂就是例子。

特朗普政府加強打擊非法移民志在必行,共和黨主導的國會,已經同意撥款1700億元執行特朗普的移民政策,當中450億用於在各個移民拘留中心,一共增加一萬個新的床位,來收容那些面臨遣返的無證客,另外有466億元用於加建邊境圍牆,又額外撥多100億給國土安全部去執法。

據美國移民理事會的分析,ICE移民執法局的財政預算,已經多過FBI、菸酒火器局、聯邦警察以及監獄局等聯邦機構,加起來的預算總額,對於邊境專員指,所有非法居留者在法律定義上就是犯法的人。

據Syracus大學的學者追踪到的數據,目前被拘留的人,有36%有案底,33%正面對控罪,其餘31%人只是違反移民條例而已。

對於過激的移民執法行動民意有何看法,CBS新聞的最新民意調查顯示,56%美國民眾表示不認同,認同的44%,認同的比例相對2月份時下跌了十個百分點。

