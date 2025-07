【全國新聞】大峽谷北緣山火尚未完全撲滅 對旅遊活動帶來什麼影響（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

大峽谷國家公園北緣North Rim的山火,從7月4日延燒至今,已經燒毀超過一萬三千英畝土地,尚未完全撲滅,這場大火對當地的旅遊活動帶來什麼樣的影響?本台記者走訪了大峽谷,實地了解情況。

這裡是大峽谷國家公園南緣South Rim,是大峽谷最受遊客歡迎的景點,目前都照常開放,未受山火的影響,即使是平日,還是吸引許多遊客到訪。

不過仔細一看,對面北緣的山火仍在延燒,可以看到濃煙在空中瀰漫,三度到訪大峽谷的這位遊客感到很可惜。

遊客David說:「時隔三十多年了,看了以後覺得呢?人變老了、大峽谷都沒有變,變的只是我自己變老了,還是壯觀的大峽谷,還是這麼漂亮、這麼壯觀,那印象中有不一樣嗎?沒有、可是就是看到對面有山火,很可惜,其他的沒有什麼太大變化。」

Dragon Bravo山火7月4日由閃電引發,國家公園管理局表示,原本園方在火場周圍建立隔離地帶,不料風向突然急遽變化,遠遠超出預期,園區至今仍然看到山火的影響。

導遊陳振奮(Danny Chiang)說:「前面是我們北緣,我剛好上個禮拜才來到佩吉Page,風是南往北吹的,剛好我們住的小鎮佩吉,整個小鎮,整個城市都是烏煙瘴氣,因為北緣離我們佩吉是非常近的,大概就不到一個小時的時間。」

大火燒毀了近百年歷史的大峽谷旅館(Grand Canyon Lodge),以及園內數十間木屋,大峽谷北緣因此今年整個剩下的季節都關閉,部分公路及步道也仍暫時關閉,大峽谷國家公園官網發佈有關山火以及受影響地區的最新資訊。

儘管山火對於最受歡迎的大峽谷南緣觀光活動沒有影響,當地的旅遊業者表示,大火也帶來了一些衝擊。

陳振奮說:「北緣的山火會不會影響這邊的旅遊?當然會啊,像我們報團的,那沒辦法,已經報過團了,如果是自駕遊的,很多人就不來了。」

大峽谷主要依賴外國遊客,但今年以來,來美的外國旅客普遍明顯減少,現在又因為山火,也讓當地的旅遊業雪上加霜。

