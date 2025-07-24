【全國新聞】大峽谷北緣山火尚未完全撲滅 對旅遊活動帶來什麼影響（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

大峽谷國家公園北緣North Rim的山火，從7月4日延燒至今，已經燒毀超過一萬三千英畝土地，尚未完全撲滅，這場大火對當地的旅遊活動帶來什麼樣的影響？本台記者走訪了大峽谷，實地了解情況。

這裡是大峽谷國家公園南緣South Rim，是大峽谷最受遊客歡迎的景點，目前都照常開放，未受山火的影響，即使是平日，還是吸引許多遊客到訪。

不過仔細一看，對面北緣的山火仍在延燒，可以看到濃煙在空中瀰漫，三度到訪大峽谷的這位遊客感到很可惜。

遊客David說：「時隔三十多年了，看了以後覺得呢？人變老了、大峽谷都沒有變，變的只是我自己變老了，還是壯觀的大峽谷，還是這麼漂亮、這麼壯觀，那印象中有不一樣嗎？沒有、可是就是看到對面有山火，很可惜，其他的沒有什麼太大變化。」

Dragon Bravo山火7月4日由閃電引發，國家公園管理局表示，原本園方在火場周圍建立隔離地帶，不料風向突然急遽變化，遠遠超出預期，園區至今仍然看到山火的影響。

導遊陳振奮（Danny Chiang）說：「前面是我們北緣，我剛好上個禮拜才來到佩吉Page，風是南往北吹的，剛好我們住的小鎮佩吉，整個小鎮，整個城市都是烏煙瘴氣，因為北緣離我們佩吉是非常近的，大概就不到一個小時的時間。」

大火燒毀了近百年歷史的大峽谷旅館（Grand Canyon Lodge），以及園內數十間木屋，大峽谷北緣因此今年整個剩下的季節都關閉，部分公路及步道也仍暫時關閉，大峽谷國家公園官網發佈有關山火以及受影響地區的最新資訊。

儘管山火對於最受歡迎的大峽谷南緣觀光活動沒有影響，當地的旅遊業者表示，大火也帶來了一些衝擊。

陳振奮說：「北緣的山火會不會影響這邊的旅遊？當然會啊，像我們報團的，那沒辦法，已經報過團了，如果是自駕遊的，很多人就不來了。」

大峽谷主要依賴外國遊客，但今年以來，來美的外國旅客普遍明顯減少，現在又因為山火，也讓當地的旅遊業雪上加霜。

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