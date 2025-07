【KTSF】

東灣Fremont一名華裔長者失蹤,警方呼籲市民協助尋人。

警方表示,85歲的Terry Cheung,週四清晨5點50分,在Stevenson大道夾Davis街附近出現過,之後就失蹤。

警方表示,Cheung身高5呎,體重大約125磅,當時穿了一件藍色長袖裇衫,藍色長褲,一雙黑色和紅色的鞋。

警方表示,失蹤人士可能面臨危險,如果看見他,應立刻致電911。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。