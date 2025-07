【全國新聞】聯邦上訴庭裁定出生公民權行政命令不能在全國執行

【KTSF】

在舊金山(三藩市)的聯邦第九巡迴法庭一個三人合議庭週三裁定,特朗普總統簽署的有關出生公民權的行政命令,仍然不能在全國執行。

特朗普上任後簽署行政命令,規定在2月19日後在美國出生的「雙非」初生兒,不能自動成為美國公民,所謂「雙非」是指他們的父母都是非公民,或非永久合法居民。

這項行政命令引起多個州、民權團體及個人分別提出憲法訴訟,多個聯邦地區法庭都對這項行政命令發佈全國性的臨時禁制令,特朗普政府要求聯邦最高法院緊急介入,限制法官的命令在全國執行,上訴庭週三的裁定,是最高法院作出裁決以來,地區法庭的第二個後續的裁定。

聯邦第九巡迴法庭三人合議庭認為,提出訴訟的四個民主黨主導的州份,有資格要求在全國阻止,該項總統行政命令的實施,理由是那些沒參與訴訟的州份,其居民必然會湧到有份參與訴訟的州份產子,所以必須在全國都阻止有關的總統行政命令執行。

聯邦最高法院上個月應特朗普政府的要求,緊急介入支持特朗普政府的觀點,認為聯邦地區法官沒有權在全國限制總統行政命令執行,而只能阻止該項出生公民權的行政命令在提出訴訟的22個民主黨主導的州實施,除非是涉及全國性的集體訴訟則作別論。

美國公民自由聯盟立即提出訴訟,新罕布什爾州聯邦地區法庭也立即阻止有關的行政命令在全國執行。

