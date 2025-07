【KTSF】

Fox新聞網報導,在德州休斯敦,有監視鏡頭拍到一名來自洪都拉斯的非法移民,強行將一名華裔女子抱回去一輛流動房屋車,當時受害的女子一路高聲尖叫及掙扎。

消息指,她多日來被迫接客,有鄰居看到一名華裔女子從該架流動房屋車逃跑,一名拉美裔男子從後追趕,將女子捉住強行帶回房屋車,鄰居於是報警。

警方向Fox新聞透露,受害人是從紐約被帶到德州的Harris縣,有人答應給她一份待遇更好、更多現金收入的按摩工作,但到來後被拿走中國護照,被禁錮、捆綁雙手至少五日,期間被迫賣淫。

涉案的無證男子在7月14日被捕,被控綁架及攻擊罪。

