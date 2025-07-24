【加州新聞】加州汽車盜竊案下降超過一成 疫情以來首次下降

【KTSF 張擎鳳報導】

加州公路巡警（CHP）宣佈，州内的汽車盜竊案下降超過一成。

加州公路巡警發佈的一份報告顯示，在2024年州内的汽車盜竊案，對比上年同期下降了13%，這是自2019年COVID疫情爆發以來，汽車盜竊案的數字首次呈下降趨勢。

據報加州58個縣内，有48個縣的汽車盜竊案都減少了，而10個最多人居住的縣份，包括洛杉磯、聖地牙哥、橙縣、Riverside、San Bernardino、Santa Clara、Alameda、Sacramento、Contra Costa和Fresno，其中Sacramento、Riverside，以及Santa Barbara縣的汽車盜竊案，更下降超過2成。

對於以上的正面成績，加州州長紐森的辦公室發聲明，向CHP及地方政府表示感謝。

根據CHP的數據，上年被盜的汽車中有85%已經尋回，當中53%仍然可以駕駛，綜觀所有汽車盜竊案，匪徒經常下手的車型是2015年的Kia Optima，之後是Hyundai旗下，2013年的Elantra和Sonata，Chevrolet Silverado就連續第4年成為最常被盜的Pick up貨車。

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