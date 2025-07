【加州新聞】加州汽車盜竊案下降超過一成 疫情以來首次下降

【KTSF 張擎鳳報導】

加州公路巡警(CHP)宣佈,州内的汽車盜竊案下降超過一成。

加州公路巡警發佈的一份報告顯示,在2024年州内的汽車盜竊案,對比上年同期下降了13%,這是自2019年COVID疫情爆發以來,汽車盜竊案的數字首次呈下降趨勢。

據報加州58個縣内,有48個縣的汽車盜竊案都減少了,而10個最多人居住的縣份,包括洛杉磯、聖地牙哥、橙縣、Riverside、San Bernardino、Santa Clara、Alameda、Sacramento、Contra Costa和Fresno,其中Sacramento、Riverside,以及Santa Barbara縣的汽車盜竊案,更下降超過2成。

對於以上的正面成績,加州州長紐森的辦公室發聲明,向CHP及地方政府表示感謝。

根據CHP的數據,上年被盜的汽車中有85%已經尋回,當中53%仍然可以駕駛,綜觀所有汽車盜竊案,匪徒經常下手的車型是2015年的Kia Optima,之後是Hyundai旗下,2013年的Elantra和Sonata,Chevrolet Silverado就連續第4年成為最常被盜的Pick up貨車。

