【灣區新聞】灣區正經歷1965年以來最冷的夏天

【KTSF 朱慧琪報導】

灣區正經歷自1965年以來最冷的夏天,為甚麼加州的氣溫比起正常夏天氣溫會涼快這麼多呢?

全球多地正經歷熱浪,但是加州卻特別涼快,尤其在灣區,原因是由於當地海洋條件和大型大氣模式的綜合影響,沿海地區的海面溫度低於正常水平,這加強了海洋層,導致雲層更厚,清理速度減慢,使白天的高溫也變得較低,甚至在通常炎熱的內陸地區也一樣。

與此同時,位於阿拉斯加附近的季節性北太平洋高壓增強,導致加州附近的海面壓力梯度,將海洋空氣推向加州內陸,帶來更強風勢與陰霧天氣,形成「七月無天」(No-Sky July)的惡性循環。

這個模式在近兩個月來沒有改變的主要原因,是由於一股高壓脊和低壓槽進入一種幾乎靜止的節奏,並長時間停留在同一地區,當這樣的現象發生時,全球某些地區就更容易出現極端天氣。

目前加州正處於高壓脊的東側,導致自6月以來持續的涼快多雲天氣,很可能會延續至8月初。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。