【全國新聞】美國宣布再次退出聯合國教科文組織（視頻）

【KTSF 陳爍嘉報導】

美國週二宣佈將再次退出聯合國教科文組織,原因是該組織有反以色列的偏見。

美國再次退出聯合國教科文組織的決定,將於2026年12月底生效。

自2011年聯合國教科文組織投票接納巴勒斯坦為成員國後,美國和以色列停止了對其的資助。

白宮副發言人Anna Kelly告訴《紐約郵報》,特朗普總統已決定讓美國退出聯合國教科文組織,該組織支持覺醒派、分裂的文化和社會議題,這些立場完全背離了美國人在去年11月投票支持的常識性政策。

聯合國發言人引述聯合國教科文組織總幹事Audrey Azoulay表示,她對美國再次退出她所領導的組織的決定深感遺憾。

這將是美國第三次退出總部位於巴黎的聯合國教科文組織,特朗普總統在其第一個任期內也退出過一次,後來拜登政府在美國闊別該組織五年後,申請重新加入該組織。

美國先前曾在1984年列根政府時期退出聯合國教科文組織,原因是美國當時認為該機構管理不善、腐敗,並被用來推動蘇聯的利益。

2003年在小布殊總統任期內,美國重新加入了聯合國教科文組織。

