【KTSF】

美國護照曾經是全球護照之首,可以前往世界上幾乎所有國家和地區,但現在已大不如前。

據最新的Henley護照指數排行榜,美國目前在全球護照排名第十,新加坡排名第一,新加坡公民可以免簽證前往全球227個目的地中的193個,日本、南韓排第二,北歐多國和歐洲多國分別排3至7位。

美國護照在2014年時是第一名,但此後一直呈穩定下降趨勢,現在美國護照可以免簽證到全球182個國家和地區,與冰島和立陶宛相同。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。