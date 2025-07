【國際新聞】美日達貿易協議 日本將對美國投資5,500億美元

【有線新聞】

美國和日本達成貿易協議,華府同意將對等關稅及汽車關稅降至15%,日本對美投資5,500億美元,並承諾增購美國大米。傳媒報道日本首相石破茂在雙方達成協議後,透露計劃8月底前宣布辭職,石破否認。

美國總統特朗普和日本談判代表,經濟再生擔當大臣赤澤亮正會面後,在社交平台宣布美日達成相信是歷來規模最大的貿易協議,將對日本貨品徵收15%對等關稅,低於他月初威脅徵收的25%。

特朗普說:「我們(和日本)付出漫長而艱辛努力,達成的協議對所有人都好。」

根據協議,日本企業將向美國半導體、製藥、鋼鐵、關鍵礦產、能源、汽車等產業,投資5,500億美元,特朗普聲稱美國將從中獲得90%利潤,又揚言與日本成立合資企業,投資阿拉斯加州的液化天然氣產業。

日本則同意開放市場讓美國汽車進口,美國4月起對日本汽車及零件,加徵的25%關稅將減半至12.5%,加上原有的2.5%,整體稅率為15%。

日本又擴大輸入美國大米等農產品,不會增加現有的零關稅大米最低配額,但會增加美國米採購比例。特朗普早前批評日本經歷大米嚴重短缺,仍不肯採購美國米。

日本首相石破茂指,日本未有下調對美國商品的關稅,強調沒有犧牲國內農業。「我們堅守了需要堅守的原則,達成了符合日美兩國利益的協議。」

石破茂在參議院選舉失利後面對下台壓力,但他稱要處理關稅戰等問題,無意辭職。石破在日美達成協議後,向幕僚透露打算8月底前宣布辭職。他與3位前首相會面後指報道不正確,沒討論過辭職問題。

