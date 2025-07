【全國新聞】特朗普與菲總統小馬可斯會面 宣佈跟菲律賓和印尼達成貿易協議

【KTSF 張麗月報導】

總統特朗普週二在白宮與到訪的菲律賓總統小馬可斯會面,雙方集中討論貿易和軍事合作問題,在會後,特朗普宣佈已經跟菲律賓和印尼達成貿易協議。

菲律賓是美國在東南亞的主要盟友共同抗衡中國,小馬可斯展開為期三天的美國訪問,週二他在白宮與特朗普會面,集中討論貿易和軍事合作的聯繫,特別是中國在南中國海的步步進逼,美菲兩國加強軍事聯繫顯得重要。

小馬可斯認為,有需要增加國防開支,將軍隊現代化,以應對印太地區和南海的局勢發展。

小馬可斯說:「正如其他軍事開支,我們肯定希望無此需要,卻有需要。」

小馬可斯又說,美國正協助菲律賓推行自我防衛計劃,特朗普就表示,美國現時跟中國相處非常好,也不介意菲律賓跟中國打交道,不過菲律賓就要妥善處理做對國家有利的事。

特朗普說:「我們跟中國相處很好,我不介意,若菲律賓總統跟中國打交道,意味著,他必須做有利本國的事。」

在貿易問題上,特朗普會後在社交平台上表示,美國已經跟菲律賓達成貿易協議,菲律賓將會向美國開放市場,並且對美國實施零關稅,而美國向菲律賓徵收19%入口關稅,將於8月1日生效。

此外,特朗普也宣佈跟印尼達成貿易協議,美國向印尼徵收19%入口關稅,對於經由印尼轉口的貨品,就加徵40%入口關稅,此舉是要防止「洗產地」,而印尼就向幾乎所有美國貨品徵收零關稅。

另外,特朗普宣布與日本達成貿易協議,將對日本徵收15%對等關稅,比早前發信知會的25%稅率水平低。

特朗普在社交平台表示,日本會向美國投資5500億美元,形容可能是歷來最大的投資,當中收益9成會歸美國所有。

他又指,日本會向美國開放市場,包括汽車、大米和特定的農產品等,將可為美國創造大量就業職位。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。