【全國新聞】特朗普與菲總統小馬可斯會面 宣佈跟菲律賓和印尼達成貿易協議

【KTSF 張麗月報導】

總統特朗普週二在白宮與到訪的菲律賓總統小馬可斯會面，雙方集中討論貿易和軍事合作問題，在會後，特朗普宣佈已經跟菲律賓和印尼達成貿易協議。

菲律賓是美國在東南亞的主要盟友共同抗衡中國，小馬可斯展開為期三天的美國訪問，週二他在白宮與特朗普會面，集中討論貿易和軍事合作的聯繫，特別是中國在南中國海的步步進逼，美菲兩國加強軍事聯繫顯得重要。

小馬可斯認為，有需要增加國防開支，將軍隊現代化，以應對印太地區和南海的局勢發展。

小馬可斯說：「正如其他軍事開支，我們肯定希望無此需要，卻有需要。」

小馬可斯又說，美國正協助菲律賓推行自我防衛計劃，特朗普就表示，美國現時跟中國相處非常好，也不介意菲律賓跟中國打交道，不過菲律賓就要妥善處理做對國家有利的事。

特朗普說：「我們跟中國相處很好，我不介意，若菲律賓總統跟中國打交道，意味著，他必須做有利本國的事。」

在貿易問題上，特朗普會後在社交平台上表示，美國已經跟菲律賓達成貿易協議，菲律賓將會向美國開放市場，並且對美國實施零關稅，而美國向菲律賓徵收19%入口關稅，將於8月1日生效。

此外，特朗普也宣佈跟印尼達成貿易協議，美國向印尼徵收19%入口關稅，對於經由印尼轉口的貨品，就加徵40%入口關稅，此舉是要防止「洗產地」，而印尼就向幾乎所有美國貨品徵收零關稅。

另外，特朗普宣布與日本達成貿易協議，將對日本徵收15%對等關稅，比早前發信知會的25%稅率水平低。

特朗普在社交平台表示，日本會向美國投資5500億美元，形容可能是歷來最大的投資，當中收益9成會歸美國所有。

他又指，日本會向美國開放市場，包括汽車、大米和特定的農產品等，將可為美國創造大量就業職位。

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