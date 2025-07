【有線新聞】

美國奧委會修改規定,禁止跨性別女性參與女子體育賽。

美國奧委會日前在官網更改運動員安全政策,稱有義務遵守總統特朗普的行政命令,禁止跨性別女性參與女子體育賽事,確保女性能在公平和安全環境下比賽,指各大體育管理機構亦要跟隨新指引,劍擊協會已率先修訂政策。

美國婦女法律中心則譴責奧委會屈服於政治要求,根據行政命令違例的組織會被政府撤銷所有資金,由於洛杉磯2028年將舉辦奧運,外界關注跨性別運動員屆時可否參與。

