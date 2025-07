【灣區新聞】舊金山上海結為姊妹市45週年 市長羅偉歡迎上海市代表團（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

今年是舊金山上海結為姊妹市45週年,週二下午在舊金山市府,市長羅偉(Daniel Lurie)歡迎上海來的貴賓,慶祝兩個城市的友誼。

上海市人民政府副秘書長劉平說:「雖然剛剛抵達舊金山,但這座美麗的城市,已經給了我家的感覺。」

上海市代表團週二抵達舊金山,出席舊金山上海慶祝招待會,代表團由上海市人民政府副秘書長劉平領軍。

劉平在致詞表示,45年來,兩座城市的高層頻繁的互訪,把合作的航向,從1980年結好之初的框架協議,到今天在綠色、航運、科技創新等領域的廣泛合作。

劉平說:「習近平主席指出,中美關係的希望在人民,基礎在民間,未來在青年,活力在地方,上海與舊金山45載的偕手同行,正是這一重要理念的生動實踐和有力的見證,重要的港口城市,也是世界重要的技術,研發基地和美國西海岸的重要的金融中心經濟重鎮,而上海也正在加快推進五個中心的建設,着力打造市場化、法治化、國際化的一流營商環境,兩市發展的理念高度契合,友好合作也有着堅實的基礎和無限的可能。」

市長羅偉表示,舊金山與上海結為姊妹市45年,但舊金山與華人的淵源已經超過百年。

羅偉說:「我們的關係遠不止官方協議,它植根於共同的價值觀,相互尊重以及兩國人民之間的長期聯繫,170年來華裔和美籍華人社區,為塑造舊金山做出了貢獻,從淘金熱時期最早的移民,到如今的領導者、企業家和文化守護者,他們的貢獻觸及了我們城市的每個角落。」

1979年1月24日,在首都華盛頓的一次宴會上,時任舊金山市長范士丹,與中國駐美大使柴澤民,探討了舊金山市與上海市建立姐妹城市關係的可能性,隨後范士丹率代表團訪問北京和上海,並與上海市長汪道涵達成了友好城市關係,1980年1月28日正式結為姊妹市,隔年舊金山市成立了舊金山上海友好城市委員會,作為發展兩市友好關係的專門組織。

兩個城市的關係持續友好,已故舊金山上海友好城市主席方以偉和他母親方李邦琴女士功不可沒,方以偉去世之後,他的妻子黃凡繼續在姊妹市扮演重要的角色。

