【灣區新聞】婦人帶狗散步遭槍殺 Alameda縣地檢官起訴疑犯謀殺

【KTSF 黃恩光報導】

本台報導過東灣San Leandro上星期發生槍殺案,疑犯向一個正在帶狗散步的女人開槍,女事主送院後傷重不治,Alameda縣地檢官週二起訴疑犯謀殺,San Leandro警方向本台透露,女事主和疑犯互不相識,警方仍在調查殺人動機。

案發現場是San Leandro東14街夾Williams街,是個商業區,警方上星期四深夜11點左右收到槍擊案報告,警員在現場發現女事主不省人事,身上最少有一處槍傷,女事主送到醫院後傷重死亡,與女事主同行的男朋友,以及兩隻狗都沒事。

警方指出,案發時,疑犯在男女事主附近停車,下車後雙方短暫交談,疑犯後來突然拿出槍,向女事主開了一槍,然後開車逃離現場。

不足一小時內,Dublin警方拘捕了這名疑犯,原因是他持有槍械。

San Leandro警方得悉並調查後,發現疑犯與當晚的兇殺案有關而拘捕他。

警方表示,疑犯是21歲聖荷西居民Rohith Sunil,Alameda縣地檢官週二宣佈起訴疑犯謀殺、持有半自動槍械,以及在公眾場所攜帶上了子彈的武器等罪名。

地檢官還加控疑犯私自使用槍械導致他人死亡的特殊情況控罪,如果罪名成立,最高刑罰是在州監獄監禁50年至終身監禁。

地檢處也公開女死者的身份,她名叫Casey Way,41歲。

San Leandro警方發言人曾向本台透露,女事主與疑犯互不相識,探員也沒有發現疑犯與男女事主有任何關係。

警方表示,未清楚疑犯殺人動機,但形容這是一宗令人震驚的無情命案,這是San Leandro今年第二宗謀殺案。

