【灣區新聞】婦人帶狗散步遭槍殺 Alameda縣地檢官起訴疑犯謀殺

【KTSF 黃恩光報導】

本台報導過東灣San Leandro上星期發生槍殺案，疑犯向一個正在帶狗散步的女人開槍，女事主送院後傷重不治，Alameda縣地檢官週二起訴疑犯謀殺，San Leandro警方向本台透露，女事主和疑犯互不相識，警方仍在調查殺人動機。

案發現場是San Leandro東14街夾Williams街，是個商業區，警方上星期四深夜11點左右收到槍擊案報告，警員在現場發現女事主不省人事，身上最少有一處槍傷，女事主送到醫院後傷重死亡，與女事主同行的男朋友，以及兩隻狗都沒事。

警方指出，案發時，疑犯在男女事主附近停車，下車後雙方短暫交談，疑犯後來突然拿出槍，向女事主開了一槍，然後開車逃離現場。

不足一小時內，Dublin警方拘捕了這名疑犯，原因是他持有槍械。

San Leandro警方得悉並調查後，發現疑犯與當晚的兇殺案有關而拘捕他。

警方表示，疑犯是21歲聖荷西居民Rohith Sunil，Alameda縣地檢官週二宣佈起訴疑犯謀殺、持有半自動槍械，以及在公眾場所攜帶上了子彈的武器等罪名。

地檢官還加控疑犯私自使用槍械導致他人死亡的特殊情況控罪，如果罪名成立，最高刑罰是在州監獄監禁50年至終身監禁。

地檢處也公開女死者的身份，她名叫Casey Way，41歲。

San Leandro警方發言人曾向本台透露，女事主與疑犯互不相識，探員也沒有發現疑犯與男女事主有任何關係。

警方表示，未清楚疑犯殺人動機，但形容這是一宗令人震驚的無情命案，這是San Leandro今年第二宗謀殺案。

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