【KTSF 張麗月報導】

東灣奧克蘭(屋崙)的罪案有逐年下降的趨勢,最近一個星期的整體罪案,比對前一年就下跌超過三成。

奧克蘭警方表示,過去一個星期,奧克蘭的整體罪案比一年前同期下跌32%,暴力罪案也跌三成,這段期間並沒有收到兇殺案的報告,但就有26宗打劫和47宗爆竊案發生。

到目前為止按年計算,兇殺案今年較2024年跌24%,打劫案跌42%,爆竊案跌24%。

奧克蘭罪案下降,警方並沒有解釋原因,只是說當局會繼續維持奧克蘭的治安。

數據也顯示,去年的整體罪案包括槍擊案和兇殺案也比前一年減少。

過去六年,2021年疫情期間的奧克蘭的罪案升幅最大,當年共發生609宗槍擊案,以及134宗兇殺案。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。