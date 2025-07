【KTSF】

特朗普政府公開一批在1968年已故民權領袖馬丁路德金遇刺案有關的聯邦調查局監視紀錄。

馬丁路德金遇刺案的紀錄文件,受到法院1977年頒布的禁令限制,一直以來都被聯邦調查局(FBI)密封,今次公開的資料超過23萬頁紙,詳細記載了FBI對馬丁路德金遇刺案的調查內容,包括內部備忘錄、外國情報資訊,以及從未公開過有關疑犯James Earl Ray的資料。

馬丁路德金的家人和民權組織曾經反對公開這些記錄,因為當時FBI對馬丁路德金的監視被認為是非法。

