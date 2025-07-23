【全國新聞】眾議長約翰遜拒絕採取行動公開Jeffrey Epstein案文件

【KTSF 張麗月報導】

國會眾議長約翰遜雖然面對共和黨內部壓力，要求表決是否公開Jeffrey Epstein案的檔案文件，但他拒絕採取行動，反而容許國會議員放暑假。

眾議長約翰遜週二表示，雖然國會兩黨議員催促立法，讓Epstein案更多紀錄文件得以公佈，但他希望給予白宮一些空間，自行公開這些細節。

約翰遜附和總統特朗普的立場，但也強調希望公開Epstein案的檔案，但只是公開那些有可信性的資料。

不過許多共和黨國會議員就揚言，支持一項兩黨妥協版本法案，要求聯邦司法部公開有關資料。

眾議院屬下一個由共和黨控制的監察委員會正在推進一項決議案，去傳召Epstein的前度女盟友Ghislaine Maxwell，聯邦司法部也在週二同Maxwell的律師接觸，安排一個面談，以了解她所知道的內情，以及是否有人對受害人犯下罪行。

Maxwell的律師向CNN表示，他的當事人將會如實作證，律師並感謝特朗普承諾將本案查個水落石出。

特朗普也贊同司法部接觸Maxwell，但他同時認為這宗案件有如“獵巫”，即是說政治迫害。

Maxwell在2020年因為被控與Esptein合謀性侵害未成年少女，而被判20年刑期，她正在上訴。

Esptein的案件突然又成為熱門話題，甚至引起國會共和黨人的關注焦點，因為司法部長最近表示，無證據顯示Esptein持有一份顧客名單，或顯示他被謀殺身亡，司法部沒打算公佈更多的涉案文件，但之前她就暗示她檯頭就有這樣的名單文件，由於名單中是否有特朗普，所以引起關注。

消息指，一名受害人向FBI表示，在1995年時有同特朗普會晤。

Epstein涉嫌從事性販賣，他在等候審訊期間，在2019年在紐約的監獄懷疑自殺身亡。

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