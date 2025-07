【全國新聞】眾議長約翰遜拒絕採取行動公開Jeffrey Epstein案文件

【KTSF 張麗月報導】

國會眾議長約翰遜雖然面對共和黨內部壓力,要求表決是否公開Jeffrey Epstein案的檔案文件,但他拒絕採取行動,反而容許國會議員放暑假。

眾議長約翰遜週二表示,雖然國會兩黨議員催促立法,讓Epstein案更多紀錄文件得以公佈,但他希望給予白宮一些空間,自行公開這些細節。

約翰遜附和總統特朗普的立場,但也強調希望公開Epstein案的檔案,但只是公開那些有可信性的資料。

不過許多共和黨國會議員就揚言,支持一項兩黨妥協版本法案,要求聯邦司法部公開有關資料。

眾議院屬下一個由共和黨控制的監察委員會正在推進一項決議案,去傳召Epstein的前度女盟友Ghislaine Maxwell,聯邦司法部也在週二同Maxwell的律師接觸,安排一個面談,以了解她所知道的內情,以及是否有人對受害人犯下罪行。

Maxwell的律師向CNN表示,他的當事人將會如實作證,律師並感謝特朗普承諾將本案查個水落石出。

特朗普也贊同司法部接觸Maxwell,但他同時認為這宗案件有如“獵巫”,即是說政治迫害。

Maxwell在2020年因為被控與Esptein合謀性侵害未成年少女,而被判20年刑期,她正在上訴。

Esptein的案件突然又成為熱門話題,甚至引起國會共和黨人的關注焦點,因為司法部長最近表示,無證據顯示Esptein持有一份顧客名單,或顯示他被謀殺身亡,司法部沒打算公佈更多的涉案文件,但之前她就暗示她檯頭就有這樣的名單文件,由於名單中是否有特朗普,所以引起關注。

消息指,一名受害人向FBI表示,在1995年時有同特朗普會晤。

Epstein涉嫌從事性販賣,他在等候審訊期間,在2019年在紐約的監獄懷疑自殺身亡。

