【全國新聞】特朗普政府計劃改變H-1B工作簽證發放標準（視頻）

特朗普政府計劃改變H-1B工作簽證的發放標準,該簽證允許一些擁有專業技能的外國人在美國工作,矽谷的科技公司向來廣泛使用這種簽證。

據East Bay Times報導,美國移民局(USCIS)於7月17日,向聯邦管理和預算辦公室通報了一項關於H1B簽證「加權篩選程序」 的擬議規則。

但這份簡短的通知並未說明,如果該規則被採納,H1B簽證的篩選程序將如何變更,生效的時間也尚不清楚,移民局也拒絕回答相關問題。

這類提案都需要經由預算辦公室審核,然後送回移民局,在《聯邦公報》上公佈,這通常會引發一段公眾意見徵詢期。

最終的確定,還需要移民局審核公眾意見後,向預算辦公室提交最終規則,並在《聯邦公報》上公佈最終規則及其實施日期。

在特朗普的第一個任期內,聯邦當局大幅加強了對H1B簽證申請的審查力度,大幅增加對聘用外籍勞工的人力仲介公司和外包公司的H1B簽證拒絕率,使得2018年H1B簽證申請被拒的比例幾乎翻倍,達到四分之一。

特朗普第一任期實施了一項新規則,取消了以往的H1B簽證抽籤機制,規定H1B簽證的分配,是要基於工資的高薪職位將獲得優先考慮,拜登政府後來撤銷這個規則。

目前約有60萬外國人持H1B簽證在美國工作,美國會在每年春季透過抽籤機制發放8.5萬份新的H1B簽證,其中大部份簽發給了科技巨頭和人力資源公司。

儘管科技業力推擴大年度新H1B簽證配額上限,以便將全球頂尖人才留在美國。

但批評人士指出,數據顯示,經常有企業利用H1B簽證來壓低員工工資,並用H1B簽證持有者去取代美國工人,推高美國本土高校畢業生的失業率。

根據紐約聯儲銀行在2月公佈的失業率數據,電腦工程畢業生的失業率為7.5%,電腦科學畢業生的失業率為6.1%。

