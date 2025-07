【灣區新聞】Contra Costa縣有雀鳥檢測到西尼羅病毒

【KTSF 張擎鳳報導】

Contra Costa縣政府在縣内中部地區一隻雀鳥身上,檢測到西尼羅病毒。

《東灣時報》報導,Contra Costa縣蚊蟲及病媒控制區星期一發聲明表示,縣内中部地區出現了今年第一宗西尼羅確診個案,當局從San Ramon市的一隻加州灌叢鴉身上檢測到西尼羅病毒,而Alameda和Santa Clara縣今年已經檢測到西尼羅病毒確診個案。

蚊蟲及病媒控制區的經理表示,通常到了年中的這個時候,工作人員就會從鳥類和蚊子的身上檢測到西尼羅病毒,隨著天氣越來越熱,人類感染西尼羅病毒的風險亦會上升。

據聯邦疾控中心(CDC)所說,西尼羅病毒是導致國内出現蚊媒疾病的頭號原因,蚊子叮咬攜帶病毒的鳥類後,可以將病毒傳播給人類。

CDC表示,大部分感染西尼羅病毒的人不會感到不適,大約2成的人出現發燒、頭痛、身體疼痛、嘔吐、腹瀉或皮疹等症狀,小於1%的感染者會出現嚴重病徵,或者因此而喪生。

今年加州已經錄得3宗人類確診西尼羅病毒個案,其中一人病亡。

