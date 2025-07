【灣區新聞】調查發現亞裔美國人身份認同程度偏低（視頻）

【KTSF 李嘉怡報導】

有調查發現亞裔美國人身份認同程度偏低,亞裔美國人基金會(The Asian American Foundation)發起全國性公益宣傳活動,提供平台給亞裔美國人分享他們的故事。

亞裔美國人基金會一項今年的問卷調查報告顯示,亞裔美國在所有種族中對美國的歸屬感最低,問卷調查對像是年齡16至24歲的亞裔美國人,當中只有23%的受訪者認為,自己的種族得到完全認同。

亞裔美國人基金會行政總裁Norman Chen表示,⻑期以來,亞裔美國⼈⼀直被灌輸⼀種觀念,認為我們必須⾃我貶低、轉換語言,或者需要在不同的身份之間做出選擇,才能被視為真正的美國⼈。

因此亞裔美國人基金會聯同廣告公司Wieden+Kennedy,週二發起主題為「亞裔+美國人」的全國公益宣傳活動,主要是培養和鼓勵亞裔美國人對其多重身份的認可。

活動宣傳片是一分鐘的短片,名為《Beyond, Together》,《超越,在一起》,短片由著名演員Sandra Oh擔任旁白,新晉華裔導演Sean Wang執導,拍攝了青少年亞裔美國人從在社會上對身份認同感到壓力,到自豪地擁抱自我的過程。

該活動還邀請了娛樂、喜劇、新聞等領域的公眾人物,以及各地的觀眾分享他們的故事,宣傳短片將搭配攝影師Jingyu Lin的肖像作品,在其官網taaf.org線上多個社交媒體平台發布。

