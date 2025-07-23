【灣區新聞】Alameda縣社區組織促縣參事會將W法案九成資金用於解決無家可歸者危機（視頻）

【KTSF 李嘉怡報導】

東灣Alameda縣有社區組織週二下午在Alameda縣參事會議之前舉行集會，促請縣參事將W法案九成的資金，用於解決無家可歸者危機。

週二下午3點的Alameda縣參事會議開始前，東奧克蘭（屋崙）社區組織Restore Oakland，連同Care First社區組織St.Mary’s Center和POOR Magazine，在Alameda縣行政大樓舉行集會，Alameda縣參事勵琪（Nikki Bas）和奧克蘭市長Barbara Lee也有出席。

勵琪說：「我會提議我們將W法案90%的資金，用於解決無家可歸問題，其餘10%用於關鍵的安全網服務，如食品援助、醫療保健和精神健康護理。」

勵琪表示，收到來自Alameda縣內14位市長的信件，信中說，所有市長都要求將W法案徵收的銷售稅，全部投放到無家可歸計劃。

Lee說：「我們敦促Alameda縣，當然我們希望是100%，而我們的縣參事說至少90%，感謝Alameda縣內的市長們，我們是要求W法案銷售稅的100%，用於解決居住和無家可歸危機，這才是基於公平以及有效的解決方案。」

Alameda縣W法案是一項銷售稅法案，通過增加0.5%的銷售稅，用於資助解決無家可歸，提供住屋和支持等基本服務，於2020年獲得選民投票通過，為期10年，但選舉後遭到反對者提出訴訟，指該提案是一項特殊稅，需要三分之二選票才能通過，因此資金被凍結直到今年4月。

現在，Alameda縣有權分配W法案已經徵收到的銷售稅，一共6.5億元，以及剩下6年期限，每年1.9億元的收入。

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