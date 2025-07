【灣區新聞】Alameda縣社區組織促縣參事會將W法案九成資金用於解決無家可歸者危機（視頻）

【KTSF 李嘉怡報導】

東灣Alameda縣有社區組織週二下午在Alameda縣參事會議之前舉行集會,促請縣參事將W法案九成的資金,用於解決無家可歸者危機。

週二下午3點的Alameda縣參事會議開始前,東奧克蘭(屋崙)社區組織Restore Oakland,連同Care First社區組織St.Mary’s Center和POOR Magazine,在Alameda縣行政大樓舉行集會,Alameda縣參事勵琪(Nikki Bas)和奧克蘭市長Barbara Lee也有出席。

勵琪說:「我會提議我們將W法案90%的資金,用於解決無家可歸問題,其餘10%用於關鍵的安全網服務,如食品援助、醫療保健和精神健康護理。」

勵琪表示,收到來自Alameda縣內14位市長的信件,信中說,所有市長都要求將W法案徵收的銷售稅,全部投放到無家可歸計劃。

Lee說:「我們敦促Alameda縣,當然我們希望是100%,而我們的縣參事說至少90%,感謝Alameda縣內的市長們,我們是要求W法案銷售稅的100%,用於解決居住和無家可歸危機,這才是基於公平以及有效的解決方案。」

Alameda縣W法案是一項銷售稅法案,通過增加0.5%的銷售稅,用於資助解決無家可歸,提供住屋和支持等基本服務,於2020年獲得選民投票通過,為期10年,但選舉後遭到反對者提出訴訟,指該提案是一項特殊稅,需要三分之二選票才能通過,因此資金被凍結直到今年4月。

現在,Alameda縣有權分配W法案已經徵收到的銷售稅,一共6.5億元,以及剩下6年期限,每年1.9億元的收入。

