總統特朗普在他的社交平台上,發佈了一個由AI製作的視頻,展示將前總統奧巴馬拘捕,並且將他送入監獄。

根據這個由AI人工智能生成的造假視頻,穿上橙色囚衣的奧巴馬,在特朗普面前被拘捕,並且由FBI人員戴上手扣,押送到監獄。

國家情報總監Tulsi Gabbard指控,奧巴馬政府官員製造情報顯示,俄羅斯干預2016年總統大選,Gabbard上星期發備忘錄表示,她正在將證據送交司法部,可能會進行刑事轉介調查。

民主黨人就指,Gabbard的舉動含有政治動機,有主流媒體認為,特朗普發佈這段AI視頻,可能是企圖將Jeffrey Epstein案,轉移視線,對此奧巴馬辦公室也拒絕置評。

