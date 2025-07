【全國新聞】特朗普慶祝頭六個月政績 宣稱美國成全球最受尊重國家（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

總統特朗普慶祝他第二個任期頭六個月所取得的政績,他宣稱美國已成為全球最受尊重的國家。

特朗普在社交媒體上誇讚,現時美國正處於最具影響力的總統任期之一,因為他做了許多偉大的事情,包括在貿易以外,結束多場跟美國無關的戰爭,他說一年前國家死氣沉沉,幾乎沒有翻生的希望,但今天美國是全球「最鼎盛」,以及最受尊重的國家。

在另一個帖文,特朗普也提及,在共和黨內和MAGA基礎上,他的民調聲望都上升,並且聲稱在不同民調中,他的支持度達到九成至九成半,而且還創下共和黨內的歷史新高。

不過最近有多項民調顯示,特朗普的整體支持度正在下跌。

根據最近經濟學人和YouGov的民調,有五成半受訪者強烈或某程度上不認同特朗普的工作表現,是特朗普展開第二個任期以來,失去最多的支持,至於強烈或有些支持特朗普工作表現的人就有41%。

另一項由CBS/YouGov做的民調顯示,不支持特朗普的達58%,認同特朗普工作表現的有42%,比前兩個月所得的支持度持續下跌。

對於特朗普的自我誇讚,民主黨領導層不買賬,民主黨全國委員會主席Ken Martin就提出質疑,他反問國民,他們現時的生活有沒有改善到?他表示,除非是億萬富豪或大企業的CEO,否則答案是否定的。

他說在過去六個月,特朗普令基本生活必需品的價格飆升,又引發仍未有盡頭的貿易戰,推行美國歷來最大規模的削減醫療健保和削減食物援助,就是因為特朗普的「魯莽貿易政策」,令小商業擔心經濟衰退,打工家庭就面對能源、汽油

和雜貨價格上漲。

