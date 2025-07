【KTSF】

東灣San Ramon一家Target發生盜竊案,匪徒使用爆炸物炸開一個自動提款機,盜取裡面的金錢,事件中沒有人受傷。

警方資料顯示,案發現場是Bishop Drive 2610號Target百貨店,週日凌晨兩點左右警方接報,在現場發現一個爆炸物,事件導致商店裡面靠近東面公眾入口的地方受損。

由於案件涉及爆炸物,警方與聯邦調查局聯合調查。

警方表示,匪徒使用一個自己組裝的爆炸物,警方沒有公佈自動提款機失竊的金額。

Target百貨店週日關閉,週一已經重開。

