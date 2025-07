【KTSF】

聖荷西市中心週日凌晨發生一起命案,一名男子在街上被刺傷,送醫不治。

警方在凌晨12點51分接報,南二街靠近San Fernando街發生一起刺傷事件,警員趕到現場時,發現一名男子至少有一處刀傷,送醫後因傷重不治身亡,兇手在警方到達前逃離。

警方週一表示,受害者在被刺前曾與他人發生肢體衝突,並認為該事件可能被幾名旁觀者用手機拍下來,有線索請聯絡聖荷西警方,這是聖荷西今年第15起兇殺案。

