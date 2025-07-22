【灣區新聞】汽車撞入聖荷西一郵局引發火警 司機是已故美足球員弟弟（視頻）

【KTSF 李嘉怡報導】

南灣聖荷西週日凌晨有一輛汽車撞入一間郵局，引發二級火警，懷疑涉案的司機被捕，他是一名前美式足球員的弟弟。

涉事郵局位於Crown Boulevard 6500號，是矽谷交通局（VTA）輕軌列車一個已經停用的車站Almaden Station。

案發附近一帶週一仍被黃色警戒線封鎖，郵局暫停服務。

居民Richard Therell說：「很多感觸，我感到很受傷，我為那位做這件事的先生感到難過，他應該是有什麼問題，我為他和他的家人感到難過，當然，這件事也讓很多人難過

根據聖荷西消防局的報告，週日凌晨約2點58分，疑犯開車撞入郵局大堂，導致整棟建築物起火，當局出動約50名消防員救火，火勢大約凌晨4點半救熄，沒有人受傷。

聖荷西警局證實，被捕的疑犯是44歲的Richard Tillman，他是NFL前美式足球員Pat Tillman的弟弟。

Pat Tillman曾經效力亞利桑那紅雀隊，2002年離開NFL之後參軍，並參與了伊拉克戰爭。

2004年4月22日，他在阿富汗被同伴誤傷身亡，享年27歲。

聯邦郵政局的調查員表示，Richard Tillman在大樓外牆上塗上「Viva La Me」的字句，但當局不清楚這句話的完整含義，犯案動機仍在調查中，Richard Tillman將於週三中午出庭。

Tillman家族發聲明指，知道Richard被捕，慶幸沒有人在事件中受傷，他們正與執法部門合作。

家人表示，眾所周知，Richard受嚴重精神問題困擾多年，他曾在網上直播，大家都目擊他的行為，不幸的是，讓他接受治療基本上是不可能的事，因此發生今天的事，對於家人來說不是那麼震驚。

此外，郵局網站發出告示，通知顧客郵件領取服務轉移至Willow Glen郵局，地址是Meridian Ave 1750號，服務時間是週一至週六，早上10點至下午2點。

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