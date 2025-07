【灣區新聞】汽車撞入聖荷西一郵局引發火警 司機是已故美足球員弟弟（視頻）

【KTSF 李嘉怡報導】

南灣聖荷西週日凌晨有一輛汽車撞入一間郵局,引發二級火警,懷疑涉案的司機被捕,他是一名前美式足球員的弟弟。

涉事郵局位於Crown Boulevard 6500號,是矽谷交通局(VTA)輕軌列車一個已經停用的車站Almaden Station。

案發附近一帶週一仍被黃色警戒線封鎖,郵局暫停服務。

居民Richard Therell說:「很多感觸,我感到很受傷,我為那位做這件事的先生感到難過,他應該是有什麼問題,我為他和他的家人感到難過,當然,這件事也讓很多人難過

根據聖荷西消防局的報告,週日凌晨約2點58分,疑犯開車撞入郵局大堂,導致整棟建築物起火,當局出動約50名消防員救火,火勢大約凌晨4點半救熄,沒有人受傷。

聖荷西警局證實,被捕的疑犯是44歲的Richard Tillman,他是NFL前美式足球員Pat Tillman的弟弟。

Pat Tillman曾經效力亞利桑那紅雀隊,2002年離開NFL之後參軍,並參與了伊拉克戰爭。

2004年4月22日,他在阿富汗被同伴誤傷身亡,享年27歲。

聯邦郵政局的調查員表示,Richard Tillman在大樓外牆上塗上「Viva La Me」的字句,但當局不清楚這句話的完整含義,犯案動機仍在調查中,Richard Tillman將於週三中午出庭。

Tillman家族發聲明指,知道Richard被捕,慶幸沒有人在事件中受傷,他們正與執法部門合作。

家人表示,眾所周知,Richard受嚴重精神問題困擾多年,他曾在網上直播,大家都目擊他的行為,不幸的是,讓他接受治療基本上是不可能的事,因此發生今天的事,對於家人來說不是那麼震驚。

此外,郵局網站發出告示,通知顧客郵件領取服務轉移至Willow Glen郵局,地址是Meridian Ave 1750號,服務時間是週一至週六,早上10點至下午2點。

