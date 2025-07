【有線新聞】

英國曼徹斯特一架雙層巴士行駛期間,車身上層撞向橋樑後被削去,造成20人受傷,部分人傷勢嚴重。

網上片段見到,巴士駛經橋底,車身上層被削去,有乘客疑似被拋出車外,倒臥路邊。

事發在周一下午,巴士未有按照原定路線行駛,50多歲司機亦未有理會3.5米高度限制的警告標示,他涉嫌魯莽駕駛被捕,警方稱20名傷者中傷勢較嚴重的3人需留院治理,情況穩定。

事發的橋樑前年4月亦曾有巴士駛過,頂層被削去,有工黨議員指出要確保事故不會再發生。

