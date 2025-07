【灣區新聞】中美雙國籍工程師承認竊取核彈發射和追蹤彈道導彈的商業機密技術（視頻）

【KTSF 陳爍嘉報導】

聯邦司法部表示,聖塔克拉拉縣一名中美雙國籍工程師龔晨光(Chenguang Gong),週一承認竊取由美國政府研發用於偵測核彈發射和追蹤彈道導彈等的商業機密技術。

59歲的聖荷西居民龔晨光,週一承認竊取由美國政府開發的商業機密技術,這些技術用於偵測核導彈發射、追蹤彈道導彈和高超音速導彈,以及幫助美國戰鬥機探測和規避熱尋導彈。

龔晨光保釋等候判刑,他的保釋金為175萬美元。

根據認罪協議,龔晨光擁有美國和中國雙重國籍,曾短暫任職於洛杉磯地區一家研發公司,該公司於2023年1月聘請龔晨光擔任特定應用程式的集成電路設計經理,負責設計、開發和測試該公司的紅外線感測器。

從大約2023年3月30日開始,直到2023年4月26日離職時,龔晨光將超過3600份文件轉移到他的個人存儲設備中,包括許多含有商業機密信息的文件,價值數億美元。

法庭文件也顯示,大約在2014年至2022年期間,龔晨光在美國幾家大型科技公司工作期間,曾向中國政府管理的「人才計畫」提交了多份申請,這些人才計畫是為了甄別在中國以外擁有專業技能、能力和先進科學技術知識的人才,以便中國獲取和利用這些人才的技能和知識,來推動中國經濟轉型,包括其軍事能力。

龔晨光在中國的人才計劃申請中表示,他計劃在中國開發的先進類比數位轉換器(analog-to-digital converters),可以應用於軍事,並解釋說,這些轉換器直接決定了雷達系統的精度和探測範圍,而導彈導航系統也經常使用雷達前端系統。

在一封於2019年發出的電子郵件中,龔晨光表示,他之所以冒險前往中國參加人才計劃,是因為他在一家美國軍工公司工作,並認為自己可以做點什麼,來為中國的高端軍用集成電路事業做出貢獻。

根據認罪協議,龔晨光的犯罪行為預計造成超過350萬美元的經濟損失,他的量刑聽證會定在9月29日,他面臨最高10年的監禁。

