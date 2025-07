【全國新聞】達美客機險與轟炸機相撞 緊急轉彎閃避

【有線新聞】

美國達美航空一架客機在北達科他州機場降落時,幾乎與美軍B-52轟炸機相撞,要緊急轉彎閃避,最終安全降落,聯邦航空管理局、航空公司、美國空軍展開調查。

美國達美航空和天西航空聯營的內陸客運航班,編號3788,上周五晚由明尼蘇達州聖保羅國際機場起飛,準備降落北達科他州邁諾特國際機場期間,在原定的飛行路線突然有一架B-52轟炸機飛近,客機被迫向右急轉,並爬升繞行一圈。

最終安全著陸後,機師向乘客廣播致歉,並解釋事件。

涉事天西航空客機機師說:「考慮到它的速度,那是一架軍用飛機,我不知道他們的速度有多快,但肯定比我們快得多。我以為掉頭是最安全的做法,很抱歉我做了這麼激進的操作,這讓我措手不及,這完全不正常,我不知道他們為甚麼沒事先通知我們,因為空軍基地有雷達,沒人說航道上有一架B-52轟炸機。」

機師又稱機場沒有雷達系統,而是依靠控制塔人員目視控制飛機升降,當距離機場約10公里,控制塔才告知客機與前方飛機間距不足,要求改變飛行方向。

空軍則表示距離機場約16公里的邁諾特空軍基地,周五晚曾部署一架B-52轟炸機,飛越北達科他州州立博覽會上空,強調行動獲聯邦航空管理局批准,並曾與機場控制塔聯繫,但未獲通報有民航機準備降落。聯邦航空管理局、天西航空公司和美國空軍正展開調查。

涉事的邁諾特國際機場空中交通控制塔是由私人承辦商提供服務,平均每天處理最多24班航班。

