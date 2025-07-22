【全國新聞】達美客機險與轟炸機相撞 緊急轉彎閃避

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美國達美航空一架客機在北達科他州機場降落時，幾乎與美軍B-52轟炸機相撞，要緊急轉彎閃避，最終安全降落，聯邦航空管理局、航空公司、美國空軍展開調查。

美國達美航空和天西航空聯營的內陸客運航班，編號3788，上周五晚由明尼蘇達州聖保羅國際機場起飛，準備降落北達科他州邁諾特國際機場期間，在原定的飛行路線突然有一架B-52轟炸機飛近，客機被迫向右急轉，並爬升繞行一圈。

最終安全著陸後，機師向乘客廣播致歉，並解釋事件。

涉事天西航空客機機師說：「考慮到它的速度，那是一架軍用飛機，我不知道他們的速度有多快，但肯定比我們快得多。我以為掉頭是最安全的做法，很抱歉我做了這麼激進的操作，這讓我措手不及，這完全不正常，我不知道他們為甚麼沒事先通知我們，因為空軍基地有雷達，沒人說航道上有一架B-52轟炸機。」

機師又稱機場沒有雷達系統，而是依靠控制塔人員目視控制飛機升降，當距離機場約10公里，控制塔才告知客機與前方飛機間距不足，要求改變飛行方向。

空軍則表示距離機場約16公里的邁諾特空軍基地，周五晚曾部署一架B-52轟炸機，飛越北達科他州州立博覽會上空，強調行動獲聯邦航空管理局批准，並曾與機場控制塔聯繫，但未獲通報有民航機準備降落。聯邦航空管理局、天西航空公司和美國空軍正展開調查。

涉事的邁諾特國際機場空中交通控制塔是由私人承辦商提供服務，平均每天處理最多24班航班。

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