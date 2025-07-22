【灣區新聞】相比布里德 民調顯示舊金山市民更滿意羅偉的工作表現（視頻）

【KTSF】

根據最新公布的民調，舊金山（三藩市）市長羅偉（Daniel Lurie）上任已6個月，相比一年前的前市長布里德，市民對羅偉的工作表現更滿意。

根據舊金山紀事報發表的最新民調，市民對舊金山的整體感覺也出現逆轉，大多數受訪者認為生活質素處於良好或極佳，另外有一半受訪者認為未來將會繼續改善。

這次民調於7月9日至13日進行，共有961人受訪，近4分之3受訪者認同羅偉的工作表現，比率是73%，相比一年前，認同布里德工作表現的受訪者只有28%。

民調顯示，白人和非白人對羅偉的支持度相若，而相比非裔和拉美裔的受訪者，亞裔受訪者對羅偉的支持度較高。

逾半受訪者認為，羅偉應集中處理地方事務，不應捲入特朗普總統掀起的多項爭議，如移民議題和削減聯邦撥款等，只有29%受訪者認為羅偉應帶頭反對。

男受訪者對羅偉的支持度比女受訪者高，而新遷入舊金山的市民，也較長期居住在舊金山的市民更支持羅偉。

而認為自己屬進步派的受訪者，則較不認同羅偉的工作表現。

大多數受訪者認為，羅偉在維持城市清潔、打擊罪案和振興市中心經濟上表現良好，但在處理無家可歸者、打擊濫用毒品和降低住房成本的表現則有待改善。

至於市參議會的工作表現，38%受訪者表示認同，有46%表示不認同，但已較一年前有改善，當時只有20%認同市參議會的工作表現，70%不認同。

民調顯示，差不多近半受訪者認為，舊金山的生活質素將會變得更好，去年的比率只有40%。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。