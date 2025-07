【灣區新聞】相比布里德 民調顯示舊金山市民更滿意羅偉的工作表現（視頻）

【KTSF】

根據最新公布的民調,舊金山(三藩市)市長羅偉(Daniel Lurie)上任已6個月,相比一年前的前市長布里德,市民對羅偉的工作表現更滿意。

根據舊金山紀事報發表的最新民調,市民對舊金山的整體感覺也出現逆轉,大多數受訪者認為生活質素處於良好或極佳,另外有一半受訪者認為未來將會繼續改善。

這次民調於7月9日至13日進行,共有961人受訪,近4分之3受訪者認同羅偉的工作表現,比率是73%,相比一年前,認同布里德工作表現的受訪者只有28%。

民調顯示,白人和非白人對羅偉的支持度相若,而相比非裔和拉美裔的受訪者,亞裔受訪者對羅偉的支持度較高。

逾半受訪者認為,羅偉應集中處理地方事務,不應捲入特朗普總統掀起的多項爭議,如移民議題和削減聯邦撥款等,只有29%受訪者認為羅偉應帶頭反對。

男受訪者對羅偉的支持度比女受訪者高,而新遷入舊金山的市民,也較長期居住在舊金山的市民更支持羅偉。

而認為自己屬進步派的受訪者,則較不認同羅偉的工作表現。

大多數受訪者認為,羅偉在維持城市清潔、打擊罪案和振興市中心經濟上表現良好,但在處理無家可歸者、打擊濫用毒品和降低住房成本的表現則有待改善。

至於市參議會的工作表現,38%受訪者表示認同,有46%表示不認同,但已較一年前有改善,當時只有20%認同市參議會的工作表現,70%不認同。

民調顯示,差不多近半受訪者認為,舊金山的生活質素將會變得更好,去年的比率只有40%。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。